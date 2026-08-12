Sempra Energy Aktie

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WKN: 915266 / ISIN: US8168511090

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Rentabler Sempra Energy-Einstieg? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Sempra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sempra Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Sempra Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 72,18 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 138,552 Sempra Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 843,44 USD, da sich der Wert eines Sempra Energy-Anteils am 11.08.2026 auf 85,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sempra Energy bezifferte sich zuletzt auf 55,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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