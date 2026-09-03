ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|ServiceNow-Investition
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.09.2016 wurde die ServiceNow-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,25 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hat, hat nun 6,558 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ServiceNow-Papiers auf 136,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896,64 USD wert. Mit einer Performance von +796,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 147,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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