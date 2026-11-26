ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|Lukrativer ServiceNow-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit ServiceNow-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,699 ServiceNow-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 92,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 525,19 USD wert. Damit wäre die Investition 425,19 Prozent mehr wert.
Insgesamt war ServiceNow zuletzt 95,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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