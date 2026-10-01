S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die ServiceNow-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ServiceNow-Anteile bei 15,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,171 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 465,57 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 30.09.2026 auf 134,01 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 746,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 134,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at