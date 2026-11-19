Bei einem frühen Investment in ServiceNow-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.11.2021 wurde die ServiceNow-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 135,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,968 ServiceNow-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 700,74 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 18.11.2026 auf 90,59 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 32,99 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 96,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at