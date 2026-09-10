ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|ServiceNow-Investment im Blick
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ServiceNow von vor einem Jahr angefallen
Am 10.09.2025 wurde die ServiceNow-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ServiceNow-Aktie betrug an diesem Tag 184,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ServiceNow-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,414 ServiceNow-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 709,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,02 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 138,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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