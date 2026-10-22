S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Simon Property Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Simon Property Group-Aktie an diesem Tag bei 179,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Simon Property Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,562 Simon Property Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 420,71 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Papiers am 21.10.2026 auf 205,55 USD belief. Das entspricht einem Plus von 14,21 Prozent.

Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 66,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at