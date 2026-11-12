Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
|Performance unter der Lupe
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 12.11.2016 wurden Simon Property Group-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182,61 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 54,762 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 234,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 855,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,55 Prozent erhöht.
Insgesamt war Simon Property Group zuletzt 75,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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