Simon Property Group Aktie

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WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

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Lohnende Simon Property Group-Anlage? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Simon Property Group-Investment gewesen.

Am 05.11.2021 wurde die Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 170,50 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,865 Simon Property Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 340,18 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 04.11.2026 auf 228,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,02 Prozent angewachsen.

Der Simon Property Group-Wert an der Börse wurde auf 71,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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