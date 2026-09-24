S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Simon Property Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Simon Property Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Simon Property Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Simon Property Group-Anteile betrug an diesem Tag 183,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,461 Simon Property Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 114,84 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 23.09.2026 auf 204,16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 11,48 Prozent gleich.

Simon Property Group war somit zuletzt am Markt 66,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at