S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Simon Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Simon Property Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 208,73 USD. Bei einem Simon Property Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,479 Simon Property Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,23 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Papiers am 16.09.2026 auf 202,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,77 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich jüngst auf 66,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at