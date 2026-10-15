Simon Property Group Aktie

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WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

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Langfristige Anlage 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: Wäre ein Investment in Simon Property Group vor 10 Jahren inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Investment in Simon Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Simon Property Group-Anteile letztlich bei 196,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Simon Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5,076 Simon Property Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 008,68 USD, da sich der Wert einer Simon Property Group-Aktie am 14.10.2026 auf 198,70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 65,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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