Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Performance im Blick
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Skyworks Solutions von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Skyworks Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Skyworks Solutions-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 150,150 Skyworks Solutions-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 504,50 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Anteils am 13.11.2026 auf 89,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,05 Prozent angezogen.
Skyworks Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,09 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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