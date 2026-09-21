Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Frühe Anlage 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Skyworks Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Skyworks Solutions-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Skyworks Solutions-Aktie 78,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 1,267 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 88,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,43 Prozent.

Skyworks Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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