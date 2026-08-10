Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Skyworks Solutions-Investition
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren gekostet
Am 10.08.2021 wurde die Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 184,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Skyworks Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 0,541 Skyworks Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,21 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 07.08.2026 auf 70,62 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 38,21 USD, was einer negativen Performance von 61,79 Prozent entspricht.
Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 10,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Skyworks Solutions Inc.
|59,66
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.