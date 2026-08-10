S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Skyworks Solutions-Aktien gewesen.

Am 10.08.2021 wurde die Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 184,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Skyworks Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 0,541 Skyworks Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,21 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 07.08.2026 auf 70,62 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 38,21 USD, was einer negativen Performance von 61,79 Prozent entspricht.

Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 10,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at