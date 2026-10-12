Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Lohnende Skyworks Solutions-Anlage?
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Skyworks Solutions-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Skyworks Solutions-Aktie an diesem Tag 78,82 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,269 Skyworks Solutions-Aktien. Die gehaltenen Skyworks Solutions-Papiere wären am 09.10.2026 96,87 USD wert, da der Schlussstand 76,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,13 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Skyworks Solutions belief sich zuletzt auf 17,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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