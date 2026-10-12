Skyworks Solutions Aktie

Skyworks Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Skyworks Solutions-Anlage? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Skyworks Solutions-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Skyworks Solutions-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Skyworks Solutions-Aktie an diesem Tag 78,82 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,269 Skyworks Solutions-Aktien. Die gehaltenen Skyworks Solutions-Papiere wären am 09.10.2026 96,87 USD wert, da der Schlussstand 76,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,13 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Skyworks Solutions belief sich zuletzt auf 17,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Skyworks Solutions Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Skyworks Solutions Inc. 67,58 -0,91% Skyworks Solutions Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen