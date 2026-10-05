Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Performance unter der Lupe 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.10.2021 wurden Skyworks Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 160,34 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 62,367 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 85,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 303,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46,97 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Skyworks Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 12,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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