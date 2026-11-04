Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Performance
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Southern-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Southern-Aktie betrug an diesem Tag 50,11 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Southern-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,996 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 93,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,09 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 87,09 Prozent gleich.
Alle Southern-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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