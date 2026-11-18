Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Anlage im Blick
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Southern-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143,328 Southern-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Southern-Aktie auf 93,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 415,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,16 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Southern belief sich zuletzt auf 110,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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