Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Profitabler Southern-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Southern-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64,78 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 154,369 Southern-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 93,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 394,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,95 Prozent vermehrt.
Southern wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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