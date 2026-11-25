Investoren, die vor Jahren in Southern-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Southern-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Southern-Papier an diesem Tag bei 63,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southern-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,585 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (94,11 USD), wäre die Investition nun 149,14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,14 Prozent angezogen.

Am Markt war Southern jüngst 108,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at