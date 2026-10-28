S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Southern-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Southern-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Southern-Aktie an diesem Tag 62,74 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Southern-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,388 Southern-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Southern-Aktie auf 92,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 767,29 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 14 767,29 USD, was einer positiven Performance von 47,67 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Southern bezifferte sich zuletzt auf 106,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at