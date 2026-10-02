Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Southwest Airlines-Investment
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Southwest Airlines-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Southwest Airlines-Aktie bei 38,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 257,136 Southwest Airlines-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 41,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 758,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,59 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Southwest Airlines zuletzt 20,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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