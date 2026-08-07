Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Frühe Anlage
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Southwest Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southwest Airlines-Papier letztlich bei 37,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,642 Southwest Airlines-Anteilen. Die gehaltenen Southwest Airlines-Anteile wären am 06.08.2026 124,02 USD wert, da der Schlussstand 46,94 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,02 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 23,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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