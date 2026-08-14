S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southwest Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Southwest Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Southwest Airlines-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Southwest Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,573 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 461,56 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Anteils am 13.08.2026 auf 44,87 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 461,56 USD, was einer positiven Performance von 46,16 Prozent entspricht.

Southwest Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at