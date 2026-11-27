Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Southwest Airlines-Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 47,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,075 Southwest Airlines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 45,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 968,39 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 968,39 USD entspricht einer negativen Performance von 3,16 Prozent.
Alle Southwest Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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