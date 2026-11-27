Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Southwest Airlines gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 47,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,075 Southwest Airlines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 45,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 968,39 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 968,39 USD entspricht einer negativen Performance von 3,16 Prozent.

Alle Southwest Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at