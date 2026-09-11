Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

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Southwest Airlines-Investition 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southwest Airlines von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Southwest Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Southwest Airlines-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southwest Airlines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 315,259 Southwest Airlines-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 197,35 USD, da sich der Wert einer Southwest Airlines-Aktie am 10.09.2026 auf 38,69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,97 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 18,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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