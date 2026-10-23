Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Langfristige Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Southwest Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,63 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Southwest Airlines-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 209,952 Southwest Airlines-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 42,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 824,27 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,76 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Southwest Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 19,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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