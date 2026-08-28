Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Southwest Airlines-Investment im Blick
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southwest Airlines von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Southwest Airlines-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 50,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,965 Southwest Airlines-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (39,76 USD), wäre das Investment nun 78,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,86 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Southwest Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 19,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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