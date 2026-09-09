Stanley Black & Decker Aktie
WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011
|Langfristige Investition
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Stanley Black Decker-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 90,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,990 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 030,99 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,10 Prozent.
Stanley Black Decker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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