S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stanley Black Decker-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Stanley Black Decker-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,121 Stanley Black Decker-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 99,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 817,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,17 Prozent.

Der Stanley Black Decker-Wert an der Börse wurde auf 15,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at