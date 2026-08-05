Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Lohnende Stanley Black Decker-Anlage? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie betrug an diesem Tag 69,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,175 Stanley Black Decker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 102,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 763,55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,64 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Stanley Black Decker bezifferte sich zuletzt auf 14,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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