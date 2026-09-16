S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 187,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stanley Black Decker-Aktie investiert, befänden sich nun 53,271 Stanley Black Decker-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 718,73 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 15.09.2026 auf 88,58 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,81 Prozent verringert.

Insgesamt war Stanley Black Decker zuletzt 13,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at