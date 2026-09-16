Stanley Black & Decker Aktie
WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011
|Lohnende Stanley Black Decker-Investition?
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 187,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stanley Black Decker-Aktie investiert, befänden sich nun 53,271 Stanley Black Decker-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 718,73 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 15.09.2026 auf 88,58 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,81 Prozent verringert.
Insgesamt war Stanley Black Decker zuletzt 13,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stanley Black & Decker Inc
Analysen zu Stanley Black & Decker Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Stanley Black & Decker Inc
|78,10
|0,70%