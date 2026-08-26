Stanley Black & Decker Aktie

Stanley Black & Decker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Lukrative Stanley Black Decker-Anlage? 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Stanley Black Decker-Einstiegs gewesen.

Das Stanley Black Decker-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Stanley Black Decker-Aktie an diesem Tag 122,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 81,466 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 021,18 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 25.08.2026 auf 98,46 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 021,18 USD, was einer negativen Performance von 19,79 Prozent entspricht.

Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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