S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Stanley Black Decker-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2025 wurden Stanley Black Decker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,454 Stanley Black Decker-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 88,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 194,54 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 19,45 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 13,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at