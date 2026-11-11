S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stanley Black Decker gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Stanley Black Decker-Papier statt. Der Schlusskurs der Stanley Black Decker-Anteile betrug an diesem Tag 190,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Stanley Black Decker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,255 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 611,91 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Papiers am 10.11.2026 auf 116,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,81 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 17,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at