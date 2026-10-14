Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Lukrative Stanley Black Decker-Investition? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stanley Black Decker von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Stanley Black Decker-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 179,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Stanley Black Decker-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,557 Stanley Black Decker-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (90,71 USD), wäre das Investment nun 50,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 49,47 Prozent.

Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 13,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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