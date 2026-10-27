State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|Frühe Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden State Street-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,81 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,122 State Street-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des State Street-Papiers auf 169,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 399,94 USD wert. Mit einer Performance von +139,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von State Street belief sich jüngst auf 46,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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