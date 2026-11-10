S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in State Street-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die State Street-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,479 State Street-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 252,78 USD, da sich der Wert eines State Street-Papiers am 09.11.2026 auf 170,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152,78 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von State Street belief sich zuletzt auf 44,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at