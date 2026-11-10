State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|State Street-Investmentbeispiel
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die State Street-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,479 State Street-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 252,78 USD, da sich der Wert eines State Street-Papiers am 09.11.2026 auf 170,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152,78 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von State Street belief sich zuletzt auf 44,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.
Analysen zu State Street Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|State Street Corp.
|153,65
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.