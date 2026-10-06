S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die State Street-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die State Street-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,554 State Street-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 176,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 508,73 USD wert. Mit einer Performance von +50,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der State Street-Wert an der Börse wurde auf 48,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at