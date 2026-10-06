State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|Lohnendes State Street-Investment?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die State Street-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,554 State Street-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 176,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 508,73 USD wert. Mit einer Performance von +50,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der State Street-Wert an der Börse wurde auf 48,51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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