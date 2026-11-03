S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in State Street-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der State Street-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 116,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das State Street-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,697 State Street-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 14 509,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,09 Prozent erhöht.

Insgesamt war State Street zuletzt 46,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at