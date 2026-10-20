S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in State Street-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem State Street-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das State Street-Papier an diesem Tag 99,37 USD wert. Bei einem State Street-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,006 State Street-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,48 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 19.10.2026 auf 165,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +66,48 Prozent.

State Street wurde am Markt mit 45,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at