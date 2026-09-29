S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger an einem State Street-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen State Street-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2016 wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das State Street-Papier an diesem Tag 68,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,458 State Street-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 179,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262,04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 162,04 Prozent angezogen.

State Street erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at