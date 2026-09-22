State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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Lukrativer State Street-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger an einem State Street-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in State Street-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden State Street-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 83,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 120,265 State Street-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 22 176,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 121,77 Prozent.

Der Marktwert von State Street betrug jüngst 50,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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