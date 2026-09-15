State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|State Street-Investment im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in State Street von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren State Street-Anteile an diesem Tag 71,85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,918 State Street-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 618,79 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 14.09.2026 auf 188,16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 161,88 Prozent angewachsen.
State Street wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.
Analysen zu State Street Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|State Street Corp.
|158,00
|-3,16%