State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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State Street-Investment im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in State Street von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen State Street-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren State Street-Anteile an diesem Tag 71,85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,918 State Street-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 618,79 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 14.09.2026 auf 188,16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 161,88 Prozent angewachsen.

State Street wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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