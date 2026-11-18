STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|Profitables STERIS-Investment?
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18.11.2026 10:03:19
S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
STERIS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der STERIS-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 200,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,994 STERIS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 257,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 285,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,56 Prozent.
Der Börsenwert von STERIS belief sich jüngst auf 25,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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