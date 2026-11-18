Investoren, die vor Jahren in STERIS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

STERIS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der STERIS-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 200,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,994 STERIS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 257,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 285,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,56 Prozent.

Der Börsenwert von STERIS belief sich jüngst auf 25,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at