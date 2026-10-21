STERIS Aktie

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WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

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Lohnende STERIS-Anlage? 21.10.2026 10:03:28

S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren STERIS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

STERIS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die STERIS-Aktie bei 217,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das STERIS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,461 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen STERIS-Aktien wären am 20.10.2026 103,75 USD wert, da der Schlussstand 225,18 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,75 Prozent angezogen.

STERIS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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