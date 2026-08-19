S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in STERIS von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren STERIS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.08.2025 wurde das STERIS-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 247,62 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die STERIS-Aktie investierten, hätten nun 0,404 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 232,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,15 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von STERIS bezifferte sich zuletzt auf 22,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at