STERIS Aktie

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WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

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Profitabler STERIS-Einstieg? 23.09.2026 10:03:49

S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen STERIS-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die STERIS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 223,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die STERIS-Aktie investierten, hätten nun 44,655 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 323,48 USD, da sich der Wert eines STERIS-Papiers am 22.09.2026 auf 208,79 USD belief. Mit einer Performance von -6,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

STERIS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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