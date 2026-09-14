S&P 500-Titel Stryker-Aktie: Hätte sich eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Vor Jahren in Stryker eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Stryker-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 275,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,633 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 001,09 USD, da sich der Wert eines Stryker-Papiers am 11.09.2026 auf 275,56 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,11 Prozent gestiegen.

Stryker markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at